AirPods 3ª gen al minimo storico, prezzo imperdibile

Gli AirPods di terza generazione sono al minimo storico, ma ancora per poche ore. Costano solo 163€ invece di 199€, e sono il regalo perfetto da fare (agli altri o a se stessi). Con disponibilità immediata.

Stilose, compatte e moderne, sono la scelta ideale di qualunque utente Apple. Offrono Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa (effetto suono tridimensionale), EQ adattiva per calibrare la musica in base alla forma del tuo orecchio e il nuovo design affusolato. In più:

Sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare

Resistenza a sudore e acqua

Fino a 6 ore di ascolto con una sola carica

Fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe

AirPods (3ª generazione)