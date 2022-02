Aigostar Faretti LED smart (5 lampadine) a metà prezzo

I faretti intelligenti Aigostar GU10 WiFi da 7W (39W Equivalente) sono scontati a metà prezzo:Compatibili con Alexa e Google Home, costano 20€.

I faretti intelligenti Aigostar GU10 WiFi da 7W (39W Equivalente), dimmerabili, sono scontati a metà prezzo:Compatibili con Alexa e Google Home, costano 20€ invece di 40€ con un Coupon.

Acquista faretti smart Aigostar (Pacco da 5) a 20€ invece di 40€

Questi faretti smart si controllano con la voce o con l’app. Puoi scegliere tra bianco caldo 3000K o luce fredda 6500K, regolando la luminosità dal 10% al 100%, per creare un’atmosfera perfetta per ogni momento. Dispongono ovviamente della funzione timer, per spegnersi o accendersi automaticamente a orari prestabiliti.

Ogni faretto LED da 7 W offre una luce brillante con 450 lumen e un’elevata efficienza luminosa, che può sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza da 39 W. Ciò ti permette di risparmiare più dell’85% di energia.



Queste lampadine non richiedono hub né hardware aggiuntivo: si collegano alla corrente e funzionano via WiFi.

Per ottenere lo sconto immediato del 50% ricordati di spuntare la voce “Coupon Applica coupon 50%.”

Impostare le lampadine 1. Cerca “Aigosmart” sul telefono o scansiona il codice QR sul manuale utente/pacchetto per scaricarlo. 2. Assicurati che il Wi-Fi sia a 2,4 GHz. Accendi e spegni la lampadina 3 volte per passare alla modalità facile (consigliata). 3. Fai clic su “+” nell’angolo in alto a destra e seleziona “Illuminazione” a sinistra, quindi vai su “Illuminazione” nella pagina. 4. Scegli il Wi-Fi locale, inserisci la password corretta e conferma.