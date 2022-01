Aigostar, -60% su pannelli e plafoniere Led compatibili Alexa e Google

20 Gennaio 2022

Perfette per l’ufficio, la camera da letto, la postazione di gioco (ma anche per saloni di bellezza, dentisti, reception, hotel, negozi, bar e molto altro), le plafoniere e i pannelli illuminanti Aigostar disponibili ad un prezzo irrinunciabile. Si controllano con gli assistenti vocali, sono sottili e stilosi, efficienti per quanto concerne i consumi, dimmerabili, programmabili e controllabili via app, e si montano rapidamente. Disponibili in varie versioni e colori, con luce calda o fredda, a partire da appena 17,20€ incluse spedizioni. Acquista Aigostar Plafoniera LED Soffitto WiFi 18W(equivalente 75W) a 17,20€ Per poter accedere al supersconto fino al 60%, è sufficiente che ti ricordi di spuntare la voce “Coupon” che trovi sotto al prezzo, prima di mettere il prodotto nel carrello. Il prodotto con lo sconto più interessante è la Plafoniera LED Soffitto WiFi 18W(equivalente 75W) con controllo da App e voce, compatibile con Alexa e Google Home, da 1300lm, dimmerabile 3000K-6500K con diametro di 34cm, a soli 17,20€ con lo sconto del 60%. Poi c’è il Pannello Led da soffitto ultrasottile da 32W WIFI compatibile con Alexa e Google Home, dimmerabile da bianco caldo a freddo 3000k- 6500k, con dimensioni di 600 x 600 mm a 24,45€ invece di 48,99€. Acquista Pannello Led da soffitto ultrasottile da 32W WIFI a 24,45€ invece di 48,99€ Efficienza energetica grazie ai LED da 3200 lumen, e una durata media di oltre 50.000 ore.

Illuminazione uniforme grazie ai 120 gradi di angolo del fascio di luce.

Installazione semplice per l’inserimento in soffitti a griglia/soffitti di sistema da un lato, oppure può anche essere sospesa con funi metalliche appropriate o montata su una parete o soffitto con un telaio di inserimento a montaggio superficiale.

Illuminazione calda e fredda gestibile via app.

Sicurezza garantita dalle certificazioni europee CE e ROHS. Acquista Aigostar Plafoniera LED Soffitto WiFi 18W(equivalente 75W) a 17,20€

