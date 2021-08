Aggiungere Alexa alla Schermata Home di iPhone e iPad

Ora è possibile aggiungere il Widget “Chiedi ad Alexa” direttamente nella schermata Home di iPhone e iPad. Ecco come si fa.

La distanza tra iPhone e l’assistente virtuale di Amazon si riduce ulteriormente. Grazie alle ultime versioni dell’app Alexa, infatti, è possibile installare il widget “Chiedi ad Alexa” direttamente nella schermata Home di iPhone e iPad. Ed è semplicissimo.

Gli utenti con iOS 14 o versioni successive ora possono infilare un widget di Alexa direttamente nella schermata Home o nella sezione widget. Una volta installato, sarà sufficiente toccare il widget per iniziare a parlare con Alexa. Una cosetta che tornerà molto utile agli utenti che usano i servizi Amazon, hanno degli Echo sparsi per casa o si basano sulla domotica di Alexa.

Per aggiungere “Chiedi ad Alexa” alla Home di iPhone e iPad, basta fare così:

Sinceratevi di aver aggiornato all’ultima versione dell’app Alexa. Su iPhone, premete e tenete premuta un’icona qualunque fino a che non iniziano a ballare. Toccate il pulsante “+” in alto a sinistra. Scorrete la lista dei widget disponibili fino a individuare “Chiedi ad Alexa.” Toccate il pulsante Aggiungi widget. Posizionatelo dove preferite nella Home, oppure portatelo a sinistra assiema a tutti gli altri widget di sistema.

A differenza di altri, il widget di Alexa è disponibile solo in una misura fissa, quella piccola e equivalente a 4 icone standard. Non appena premere il pulsante, l’app verrà aperta e Alexa posta in modalità di ascolto.

