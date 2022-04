Adesivi per MacBook: personalizza il Mac con la decalcomania

La decalcomania è un modo semplice, economico e stiloso per personalizzare il proprio Mac e renderlo davvero unico. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, da Banksy ai motivi floreali. Ecco i migliori adesivi per MacBook da provare subito.Decalcomania per MacBookRendi davvero unico il tuo portatile Apple con questi carinissimi

La decalcomania è un modo semplice, economico e stiloso per personalizzare il proprio Mac e renderlo davvero unico. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, da Banksy ai motivi floreali. Ecco i migliori adesivi per MacBook da provare subito.

Decalcomania per MacBook

Rendi davvero unico il tuo portatile Apple con questi carinissimi adesivi facili da attaccare e staccare. Non lascano residui di colla e aderiscono in modo durevole. Sono Made in Italy e costano solo 2€.

Pollice Verde

Per gli utenti con pollice verde, ecco un set di 5 adesivi illustrati e colorati con Piante Sospese. Sono davvero molto ben fatti, e costano 5,99€.

Adesivi d’Autore

Decal Sticker Banksy Fiori d’arte è un’elegante decalcomania per Macbook, per personalizzare il tuo computer portatile. Facilmente rimovibile e non lascia residui. Materiale in vinile di alta qualità e facile da applicare. Adatto per computer portatili Apple da 13″ 15″ 17″.

Amanti dei Gatti

Costa solo 4,59€ ed è l’adesivo perfetto per i gattofili. Ce ne sono di diversi tipi, uno più bello dell’altro e tutti rigorosamente in black and white.

Per i Fan di Harry Potter

Anche questo Made in Italy, è un adesivo che gli amanti del maghetto troveranno magico. Seriamente, noi ne abbiamo già ordinato uno: non si poteva resistere.

Onda su Onda

Colorato con un bellissimo gradiente verde acqua, questo sticker porta il moto ondoso sul tuo Mac. Costa un po’ più degli altri, ma è davvero d’effetto.

