Addio tendinite: Tappetino per Mouse con supporto polso a 6€

Questo tappetino per mouse ergonomico con poggia-polso è l’ideale per ridurre il dolore al polso, evitare le tendiniti e ad alleviare la pressione di lavoro. Perfetto per proteggere chi, col computer, ci lavora molte ore al giorno. E costa solo 6€ incluse spedizioni per gli utenti Amazon Prime.

Acquista tappetino per mouse con poggia-polso a 6,19€

La base in gomma antiscivolo può si fissa saldamente alla scrivania e riduce lo slittamento, fornendo così un supporto stabile per mouse e polso. Realizzato in poliestere di alta qualità, la superficie del tappetino del mouse è liscia e comoda per controllare i movimenti del mouse, senza attrito e in fluidità.

Caratteristiche & Feature

★ Il supporto per il polso del tappetino per mouse è realizzato in memory foam, potrebbe aiutare a mantenere il polso in una posizione corretta e ridurre la pressione e il pizzicamento del polso, rendere l’uso del mouse più preciso e confortevole

★ La parte inferiore del pad è un materiale in gomma antiscivolo, in modo che i pad possano sempre rimanere nella posizione corretta e il polso in una posizione comoda

★ Migliore qualità – Il tappetino per mouse è realizzato in tessuto flessibile a doppio strato, morbido e pieghevole e può essere utilizzato più a lungo

★ Dimensioni ergonomiche – (Dimensioni: 23 cm x 19 cm) Lo spessore è di soli 4 mm e la forma e il design ragionevoli rendono il movimento del mouse che utilizza una gamma eccellente

