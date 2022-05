Addio buchi nel WiFi: Ripetitore Wireless 300Mbps a 16€

Dite pure addio ai buchi nel WiFi grazie a questo ripetitore Wi-Fi TP-Link, oggi in super offerta a 16€ incluse spedizioni.

Una connessione ad internet stabile e veloce è fondamentale non solo per l’intrattenimento domestico, ma anche per lavorare e studiare da remoto. Capita spesso però che nelle stanze di un appartamento o di un ufficio più distanti dal router la connessione sia un po’ ballerina, il che può compromettere la produttività. Grazie a questo ripetitore Wi-Fi di TP-Link, tuttavia, il problema è risolto e con una spesa davvero minima.

Acquista Range Extender Tp-Link a 16,99€

Velocità wireless fino a 300Mbps, 1 Porta LAN, compatibile con i prodotti 802.11b/g/n, Plug & Play, con Tasto WPS e 2 antenne interne. Il Range Extender Tp-Link è perfetto per estendere la portata della tua rete WiFi. Queste le caratteristiche:

TL-WA850RE Velocità di trasmissione fino a 300 Mbps con frequenza 2.4 Ghz, ideale per streaming video ed online gaming

L’installazione a muro rende sufficiente la presenza di una presa elettrica per l’utilizzo del prodotto

È sufficiente la pressione del tasto WPS sull’access point / router sorgente seguita dalla pressione del tasto Range Extender per mettere in funzione il prodotto

La porta LAN è utilizzabile per la connessione di dispositivi Ethernet, trasformando il prodotto in un adattatore: Indicato per SmartTV e Decoder

LED indicatore mostra il livello del segnale proveniente dall’access point / router sorgente ricevuto dal dispositivo, consentendo di determinare facilmente il miglior posizionamento del prodotto

La gestione profili consente inoltre la portabilità del dispositivo, che ricorderà le reti wireless a cui è stato precedentemente associato

È sufficiente una pressione del tasto Pair per associare un qualsiasi dispositivo wireless alla rete

Trovi infastidita la luce durante la notte? Puoi impostare la modalità notturna mediante Impostazioni > Strumenti > Controllo nella pagina Gestione

Supporta Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux

Acquista ripetitore Wi-Fi TP-Link a 16,99€