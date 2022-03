Adattatori USB per Mac e iPad: tutti scontati del 20% con Coupon

Gli adattatori USB-C e USB-C Ugreen con Lightning, Ethernet o Lettore SD sono scontati del 20% con un Coupon.

Gli adattatori USB-C e USB-C Ugreen con Lightning, Ethernet o Lettore SD sono scontati del 20% con un Coupon. Per riscattare lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 20% prima di mettere il prodotto nel carrello.

[ Adattatore Ethernet 1000Mbps ] UGREEN Adattatore Ethernet supporta 1000 Mbps attraverso la porta USB 3.0, i tuoi dispositivi con porta USB 3.0 possono essere immediatamente dotato di un’interfaccia di rete Gigabit. Rispetto alla rete WiFi instabile, l’adattatore ethernet USB offre una connessione Internet più affidabile per giochi, streaming video, trasmissione di dati ad alta velocità. Inoltre, l’adattatore può sostituire perfettamente un’interfaccia integrata danneggiata sul PC / laptop.

[ Compatibilità Universale ] Plug & Play per Chrome OS, Windows 11/10/8.1/8. Ma per MacOS 10.6 e versioni successive, Windows7/XP/Vista(32/64bit), Linux, devi installare il driversecondo il manuale. Supporta alcuni telefoni Android. NON È COMPATIBILE con Windows RT, e Wii, Wii U.

[ Materiale in Alluminio ] Guscio in alluminio più robusto, garantisce una migliore dissipazione del calore per la durata lunga. Il grigio argento è più estetico. Con la piccola dimensione 60 * 23,8 * 15,8 mm, disegno compatto e potatile, ti permette di portarlo ovunque.

[ Indicatore LED ] Il LED mostra chiaramente lo stato di funzionamento: LED verde si illumina quando è inserito in un computer, LED giallo lampeggia quando funziona bene.

[ Prestazioni Potenti ] UGREEN Aadattatore ethernet USB 3.0 supporta il controllo del flusso per la modalità full duplex e half duplex, rilevamento crossover, correzione automatica, Wake on LAN e VLAN. Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T). L’alimentazione viene fornita direttamente tramite la porta USB, non è necessaria alcuna fonte di energia aggiuntiva.

Lettore di Schede di Memoria SD TF 2 in 1 USB C e USB 3.0

Questo lettore di schede esterno è la combinazione di USB 3.0 e USB Type C Plug, adatto per la maggior parte di PS4, 3, Xbox One, PC, laptop, smartphone e tablet abilitati USB-C, non è richiesta l’installazione di driver per Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, Vista, macOS, Chrome, Linux, Android, iPadOS.

Funzionalità con slot per schede doppie SD e TF (Micro SD), supporto per 2 schede di lettura e scrittura simultanee. È compatibile con le schede di memoria della videocamera, DashCam, fotocamera sportiva, fotocamera DSLR, monitor, drone, fotocamera digitale, può accedere a Lightroom o riprodurre video direttamente sul telefono, tablet.

Offre una velocità di trasmissione fino a 100MB/s, molto più rapida rispetto all’utilizzo del Wi-Fi per eseguire il backup o scaricare file, foto dalla scheda SD, TF, trasferire video e foto in pochi secondi.

Adattatore Ethernet USB C Gigabit 1000Mbps in Alluminio

Adattatore Ethernet USB C 1000Mbps è un modo semplice e veloce per dotare i tuoi dispositivi abilitati USB-C di una porta Ethernet per una connessione Internet cablata veloce e affidabile, come PS5, Dell XPS 13, 15, Surface Pro, Galaxy/Tablet, iPad Pro 2018, 2020, 2021, iPad Air4.

2. Conforme allo standard USB 3.1 / GEN 1, velocità di trasmissione 5 Gbps. Compatibilità: Adattatore da USB di tipo C a Ethernet è compatibile anche con il dispositivo con porta Thunderbolt 3, come New Macbook Pro, New iMac ed altro.