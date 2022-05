Adattatore USB-C da Femmina a Maschio (kit da 4): 2€ l’uno

Questo Adattatore USB-C è utile per trasformare l’USB-C nella vecchia USB-A, e costa pochissimo: solo 2€ incluse spedizioni!

Se hai dispositivi moderni che devi collegare a vecchie porte USB, ecco una soluzione semplice ed economica. Il kit da 4 adattatori USB-C da Femmina a Maschio costa 8,99€. In pratica, ogni adattatore lo paghi 2€ e spicci incluse spedizioni e reso gratuito.

Acquista adattatori USB-C da Femmina a Maschio (kit da 4) a 8,99€

Questi adattatori sono robusti e versatili. Sono compatibili con flash drive, pendrive USB, tablet e dispositivi come ChromeBook,11 12 Pro Max,Mate10/20/30/40,P20/30/40,Xiaomi5/6/7/8/9/10. Supportano ricarica o trasferimento dati ma non la trasmissione del segnale video.

“La maggior parte dei cavi in giro sono micro USB e utilizzando questi riesco a caricare li smartphone e a collegarlo al PC anche con i cavi tradizionali” scrive un acquirente. “Adattatori piccolissimi e altrettanto comodi, li uso praticamente ogni giorno, e mi hanno salvato in parecchie occasioni.” racconta un altro. “Sono molto comodi per caricare il MacBook Pro di nuova generazione con un alimentatore che però ha l’uscita usb, oppure per collegare adattatori usbc ad un computer, diciamo che può essere usato per mille motivi.”

Specifiche

Adattatore USB C a USB:USB ad alta velocità da 2.0 da femmina a maschio. Ti consente di connettere telefoni, tablet, unità flash, mouse, hub e altri dispositivi USB-C al tuo laptop e caricabatterie con la normale USB.

Design di alta qualità e materiali in alluminio metallico per garantire affidabilità e fornire una carica e un trasferimento a super velocità. È più sicuro di altri adattatori in plastica. Le velocità di trasferimento dati arrivano fino a 200 Mbps, mentre la ricarica fino a 2.4.

Il design sottile ed elegante è stato progettato per adattarsi anche ai dispositivi più piccoli.

