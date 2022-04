Adattatore USB-C a USB-A [Kit da 2]: solo 7,64€ incluse spedizioni

Compatibilità: Questo adattatore da USB C a USB è compatibile con Apple MacBook Pro dal 2016 e MacBook Air dal 2018 e la maggior parte dei computer portatili, tablet e smartphone iphone, samsung ecc., con una porta USB di tipo C. Plug and play, nessun driver richiesto; struttura semplice, leggera e portatile

Facile da usare e velocità USB3: Plug and work; Inserisci l’estremità USB C dell’adattatore in una porta USBC, e poi collega il tuo flash drive o altri dispositivi USB A standard; grazie a questo adattatore USB C a USB puoi anche sincronizzare o caricare il tuo telefono