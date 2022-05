Adattatore USB-C a HDMI 4K per Mac e iPad, solo 9,99€

Se devi connettere il Mac o l’iPad a un proiettore o una smart tv 4K, ecco l’accessorio che fa per te, a soli 9,99€ incluse spedizioni.

Se hai necessità di connettere il Mac o l’iPad Pro a un proiettore o una smart tv 4K, ecco l’accessorio che fa per te. Questo adattatore USB-C a HDMI 4K è compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, Pixelbook, Surface Pro, iPad Pro, XPS, Galaxy e molto altro, e costa solo 9,99€ incluse spedizioni.

Acquista Adattatore USB-C a HDMI 4K a 9,99€

Questo adattatore può effettuare Estensione Scrivania o Mirroring con una risoluzione massima 4K UHD per monitor, tv o proiettori. È ideale per la condivisione o l’estensione dello schermo, giochi e streaming video. Non richiede driver, si connette e funziona. In più vanta un design compatto e leggero, super portatile e facile da trasportare con il laptop.

Compatibilità

L’adattatore da USB C a HDMI è compatibile con MacBook 2019/2018/2017/2016, MacBook Pro, Mac, Mini 2018, i,Mac 2018/2017, Surface Book 2, Samsung Galaxy S20 /S10/S9/S8/S8 Plus, Note9/8, Huawei P30/20/10, Pixelbook, Dell-XPS 15/13, Galaxy Book, Chromebook, Chromebook Pixel e altro.

Caratteristiche Tecniche