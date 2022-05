Adattatore Ethernet USB-C per Mac, solo 18€

Chi ha un MacBook o MacBook Pro di ultima generazione sa che a volte l’assenza di una porta LAN può costituire un problema. Per fortuna, la soluzione è semplice ed economica, grazie a questo adattatore da USB-C a Gigabit Ethernet Ugreen, compatibile anche con iPad Pro.

Acquista Adattatore Ethernet USB-C per Mac a 18€

⚠️ Importante. Ricordati di premere il pulsante Riscatta sotto la descrizione del prodotto, per ottenere uno sconto immediato del 5%. ⚠️

Compatibile con USB C/Thunderbolt 3, Laptop, Tablet, Smartphone, tra cui:

Asus ZenBook 3 UX390UA, Deluxe UX490UA, Flip S UX370UA, Chromebook Flip C302CA, C213SA, Zen AiO All In One PC;

Galaxy S22, S21, S20, S20 Plus, S20 Ultra, S10, S10+, S10e, S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 10, 10 Plus, Note 9;

[ Adattatore Ethernet 1000Mbps ] UGREEN adattatore di rete Type C può raggiungere alla velocità di 1000 Mbps, conforme allo standard USB 3.1/GEN 1, velocità di trasmissione 5 Gbps. Nessuno spreco di tempo in attesa che le immagini vengano caricate, entra direttamente in azione, goditi video streaming, giochi, trasferimento di file, navigazione sul Web senza interruzioni. Più veloce e affidabile della connessione wireless. Retrocompatibile con la velocità di 10/100 Mpbs.

[ Connessione Cablata Stabile ] Collegare il cavo di rete RJ45 al computer o smartphone tramite porta USB C / Thunderbolt 3, è perfetto per smartphone o laptop USB C che non dispongono di porte Ethernet o che le connessioni wireless sono costantemente instabili.

[ Plug & Play ] Con chip intelligente AX88179A, UGREEN adattatore usb c ethernet è plug and play per Windows 11/10/8/8.1, Mac OS, IOS e sistemi Android, può rilevare e configurare automaticamente, non è necessario installare alcun driver. Per gli altri sistemi, puoi scaricare il driver secondo le indicazioni nel manuale utente.

[ Nuova Versione in Alluminio ] Il guscio in alluminio anodizzato è più estetico ed è più robusto per garantire un uso affidabile e una lunga durata. La spina USB di tipo C standard promette una vestibilità compatta nella presa e può resistere a oltre 10000 volte di collegamento e scollegamento. L’alloggiamento in alluminio fine garantisce un’eccellente dissipazione del calore.