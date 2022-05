Adattatore Bluetooth, trasforma TUTTO in dispositivi Wireless a 6€

Basta inserire questa GENIALE chiavetta USB in un dispositivo senza Bluetooth per trasformarlo in un dispositivo Bluetooth.

Basta inserire questa geniale chiavetta USB Rpanle in un dispositivo senza Bluetooth per trasformarlo istantaneamente in un dispositivo Bluetooth, con cui dialogare (audio in entrata e in uscita) via smartphone, cuffie, e così via. Ed è ancora più incredibile che costi cosi poco: solo 6,45€.

Acquista Adattatore Bluetooth Rpanle a 6,45€

Questo adattatore Bluetooth 2 in 1 include 2 modalità di operatività: TX (trasmissione) e RX (ricezione). La modalità TX (luce rossa) è per il trasmettitore e RX (luce blu) è per il ricevitore. Il dispositivo comparirà nella ricerca Bluetooth con il nome di T-10.

【Bluetooth versione 5.0】Con l’EDR Bluetooth 5.0 aggiornato, il segnale Bluetooth è più stabile e più veloce. In genere, non si verificheranno interferenze del segnale entro 10 metri.

【Plug & Play】Super facile da usare su PC o laptop, non è necessario installare alcun driver esterno e non è necessario inserire il cavo. Ultraleggero e mini, puoi portarlo con te ovunque. Premere un pulsante per passare alla modalità RX e TX, molto facile da usare.

【Ampiamente Compatibile】Trasmettitore bluetooth per tv con cavo da 3,5 mm può essere utilizzato per la tua auto, PC, TV, laptop, impianto stereo domestico, cuffie, smartphone, lettore MP3.

Acquista Adattatore Bluetooth Rpanle a 6,45€