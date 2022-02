Utilizzare lo smartphone dell’azienda di Cupertino come una termocamera è possibile, ma è necessario l’acquisto di un accessorio.

Gli iPhone, in particolare i modelli della linea Pro, vengono pubblicizzati (anche) come camera-phone. Una definizione legittima, scheda tecnica e scatti alla mano. Apple però non ha mai pensato – e probabilmente mai penserà – di integrare una feature che possa trasformare il dispositivo in una termocamera.

Esistono diverse applicazioni che consentono di scattare fotografie a infrarossi, ma in realtà applicano semplicemente dei filtri per generare un risultato più o meno credibile. Per chiunque abbia bisogno di foto a infrarossi e di dati sulla temperatura reali, ci sono soluzioni che prevedono l’utilizzo di accessori esterni da collegare ad un iPhone.

iPhone come termocamera

iPhone 13 Pro (standard o Max) mette nelle mani degli utenti uno tra i migliori moduli fotografici per smartphone al mondo (a proposito, avete dato uno sguardo alla linea Galaxy S22 di Samsung?).

Il dispositivo vanta un sistema di fotocamere Pro da 12MP, con teleobiettivo (f/2.8), grandangolo (f/1.5) e ultra-grandangolo (f/1.8 e angolo di 120°). Oltre allo zoom ottico la cui estensione totale è di 6x, spicca anche la Modalità Notturna, perfetta per gli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

Ma la termocamera? Per raggiungere l’obiettivo, ovvero foto a infrarossi reali, è necessario l’acquisto di un hardware a parte. Il primo nome che viene in mente è FLIR, con le sue termocamera FLIR ONE e FLIR One Pro e la companion app FLIR ONE (gratuita su App Store).

Collegata uno smartphone, FLIR ONE consente di vedere il mondo in un modo del tutto nuovo. Per le avventure all’aperto, le piccole riparazioni domestiche, o se sei un professionista scrupoloso in cerca della convenienza di una termocamera che ti accompagna sempre ovunque vai, c’è FLIR ONE.

I modelli in commercio sono attualmente tre e sono acquistabili anche in Italia ai seguenti prezzi:

Le alternative agli accessori FLIR sono quelle a marchio Seek Thermal. Anche in questo caso gli hardware compatibili con iPhone sono tre: