Accessori iPhone per l’estate 2021: i gadget da mettere in valigia

L’estate è finalmente arrivata. Ecco gli accessori da mettere in valigia per immortalare la prima vacanza post pandemia.

Nonostante la pandemia, o forse proprio a causa sua, la gente ha più voglia del solito di uscire, stare all’aria aperta, svagarsi e ritornare a vivere. È il periodo dell’anno in cui le nostre bacheche social si riempiono di foto e video, scatti epici e momenti da ricordare; per ottenere risultati all’altezza delle aspettative, però, avrete bisogno degli accessori adeguati: dalle Cover subacquee agli stabilizzatori, ecco i gadget da infilare in valigia nell’estate 2021.

Cover WaterProof

Sebbene in teoria tutte le ultime generazioni di iPhone, incluso iPhone 12 siano tecnicamente in grado di reggere a brevi immersioni in acqua, il consiglio è di evitarlo, soprattuto nell’acqua salata del mare. La garanzia, infatti, non copre i danni da contatto da liquidi ed ecco perché, per scatti sotto la superficie dell’acqua, è meglio adottare una custodia impermeabile. Qui di seguito trovate quelle che secondo noi offrono il miglior rapporto prezzo qualità:

Gimbal

Avete presente quei filmati spettacolari e fluidissimi, di qualità cinematografica, che si vedono su Youtube? Sono realizzati con un Gimbal, cioè uno stabilizzatore. E oramai si comprano per cifre molto ragionevoli, rispetto agli esborsi esagerati che servivano fino all’anno scorso. Il nostro consiglio è di provare il non plus ultra della categoria, vale a dire l’ultimo DJI, ma ne esistono anche di altre marche e più economici:

Powerbank

Scattare centinaia di foto al giorno prosciugherà la batteria del vostro iPhone. Ecco perché è fondamentale avere dietro un Powerbank degno di questo nome. Noi preferiamo tagli più piccoli ma più leggeri e comodi da portare in giro, ma se preferite ce ne sono anche di più capienti. A voi la scelta.

Lenti per iPhone

Le lenti aggiuntive consentono di ottenere scatti molto diversi da quelli previsti di default dalla fotocamera del vostro iPhone. Cosette come il Fish-eye, ad esempio, o il grand’angolo. Sebbene non possano aumentare la qualità della foto (quello dipende dal sensore integrato), riescono a restituire una grande varietà di effetti. In più, si smontano e si rimontano facilmente con meccanismi a pinza o magnetici.

Casse Bluetooth Impermeabili

È l’ideale per ascoltare musica a tutto volume anche a bordo piscina o in riva al mare. Ecco qualche idea, in ordine di costo e qualità audio, per casse Bluetooth impermeabili:

