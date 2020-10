AirPods in regalo a chi acquista iPhone 11 (in India)

Giacomo Martiradonna,

In occasione della festività del Diwali, Apple fa un regalo che molti -induisti e non- vorrebbero vedere anche qui da noi. AirPods in regalo a chi acquista un iPhone 11. Accade in India.

Il Diwali è una delle festività più importanti dell’India, e si festeggia tra ottobre e novembre; chiamata anche “festa delle luci”, simboleggia la vittoria del bene sul male e viene celebrata con imponenti spettacoli pirotecnici, riunioni di famiglia e momenti di convivialità. Quest’anno, però, Cupertino ci mette il suo, e propone un’offerta di quelle che non si possono rifiutare.

Un paio di auricolari wireless omaggio per gli acquirenti di iPhone 11 (e, immaginiamo, iPhone 11 Pro). Non è chiaro quanto durerà l’offerta, né se verrà mai estesa pure qui da noi; ma non ci fate la bocca, perché probabilmente non avverrà mai.

La super-promo infatti è stata pensata per dare enfasi al lancio dell’Apple Store online in India avvenuto lo scorso 23 settembre; era da anni che la mela ci provava, e ora finalmente ci è riuscita, con tanto di Specialist, assistenza allo shopping, store Education, finanziamento, permuta e molto altro.

Infine, una chicca per intenditori. Se guardate da vicino la grafica del sito indiano, vi renderete conto che il mandala è creato con prodotti e suggestioni Apple.