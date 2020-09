Apple Watch Series 6, c’è un accessorio che non è stato lanciato

Giacomo Martiradonna,

All’ultimo Evento Apple di settembre dedicato ai nuovi iPad e ad Apple Watch Series 6 e SE, c’è stato un prodotto che avrebbe dovuto vedere le luci della ribalta ma che è rimasto nel cassetto a causa della pandemia. Parliamo di un cinturino speciale per le Olimpiadi 2020 di Tokyo.

In teoria, il management di Cupertino intendeva introdurre un cinturino dedicato alle Olimpiadi e personalizzato coi colori di ogni nazione. Poi però è arrivato il Covid-19, e l’evento è stato posticipato al 2021. Dunque, tutto rimandato.

I cinturini sono quelli che vedete nelle immagini del post, pubblicate da uno dei più affidabili canarini del mondo Apple su Twitter, L0vetodream. In cima alla pagina c’è quello danese, mentre qui sotto trovate il suo omologo giapponese.

Cinturini Apple Watch in Edizione Speciale erano già stati lanciati nel 2016 in occasione delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, con 14 varianti del modello in Nylon intrecciato destinato rispettivamente per USA, UK, Olanda, Sud Africa, Nuova Zelanda, Messico, Giappone, Giamaica, Canada, Cina, Brasile, Australia, Germania e Francia. Al tempo tuttavia erano in vendita solo nell’Apple Store di Rio de Janeiro, a 49$ l’uno.