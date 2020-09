Apple Watch Serie 6: il Solo Loop si allenta col tempo

Giacomo Martiradonna,

Questo benedetto Solo Loop, il cinturino-braccialetto dedicato ad Apple Watch Series 6 privo di ganci e fibbie, non è partito sotto una buona stella. Dopo i problemi di taglia e approvvigionamento che sta scontentando diversi utenti, ora viene fuori un’altra magagnetta: col tempo tende ad allargarsi.

Sembrava il canonico uovo di Colombo. Un cinturino che non ha bisogno di essere allacciato o assicurato: si infila e basta. Per scegliere la misura giusta, Apple aveva pubblicato un PDF online con una figurina da ritagliare che aiuta a calcolare la larghezza del proprio polso; è venuto fuori che le indicazioni non erano molto chiare, e così quel documento è stato aggiornato per includere indicazioni più precise.

Senonché, poi è venuto fuori che per smontare il Solo Loop occorre l’intervento di Apple, e dunque bisogna rimandare indietro tutto l’orologio. A cui si è aggiunta un’ulteriore fregatura: al momento i pochi dispositivi disponibili sono destinati alla vendita, e non ce ne sono abbastanza per le sostituzioni. Risultato: chi ha ordinato un Apple Watch col Solo Loop troppo largo o troppo stretto, deve tenerselo così com’è o attendere l’orologio sostitutivo che però non arriverà prima di novembre.

E come se non bastasse, ora si scopre anche che il Solo Loop “Realizzato ingomma siliconica liquida […] dal design esclusivo senza fibbie, chiusure o parti sovrapposte, comodissimo al polso e facile da infilare e sfilare” ha un difettuccio: “Col tempo,” si legge in calce al sito Apple, “il cinturino potrebbe allungarsi.” Insomma, non è partita benissimo, e quasi quasi viene voglia di prendere un qualunque altro cinturino.

Acquista su Amazon