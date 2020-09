iPhone 12, il punto della situazione con gli ultimi leak

Daniele Particelli,

La presentazione dei nuovi iPhone 12 è sempre più vicina e le indiscrezioni e i leak si fanno sempre più insistenti col passare dei giorni. Oggi è il noto leaker Komiya a fare il punto della situazione sui nuovi e attesissimi iPhone, confermando di fatto quello che pensiamo di sapere ormai da settimane e aggiungendo qualche nuovo dettaglio e correggendo un po’, purtroppo al rialzo, i prezzi precedentemente diffusi.

Vediamo insieme il riepilogo dei quattro iPhone 12 in arrivo entro la fine del 2020.

iPhone 12

Il modello base di iPhone 12, in vendita negli USA al prezzo di 699 dollari per la versione da 128 GB e a partire da 799 dollari per quella da 256 GB.

Display: OLED Super Retina 5,4″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB e 256 GB

Processore A14

Doppia fotocamera 12 MP grandangolare e ultra grandangolare

Chip A14 (processore TSMC 5nm)

Chip 5G

Corpo in alluminio

Notch più piccolo di quello attualmente presente su iPhone 11

iPhone 12 Max

La versione più grande di iPhone 12, con display OLED Super Retina da 6,1″ in vendita da 799 dollari (128 GB) e 899 dollari (256 GB)

Display: OLED Super Retina 6,1″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB e 256 GB

Chip A14 (processore TSMC 5nm)

Chip 5G

Corpo in alluminio

Doppia fotocamera 12 MP grandangolare e ultra grandangolare

Notch più piccolo di quello attualmente presente su iPhone 11

iPhone 12 Pro

Display OLED Super Retina XDR, disponibile in tre tagli di memoria con prezzi da 999 dollari, 1.099 dollari e 1.299 dollari:

Display: OLED Super Retina XDR 6,1″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Chip A14 (processore TSMC 5nm)

Chip 5G

Corpo in acciaio inossidabile

Tripla fotocamera (12 MP grandangolare, ultra grandangolare e teleobiettivo) con sensore LiDAR

Notch più piccolo di quello attualmente presente su iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

Il più grande e potente iPhone 12, in vendita a partire da 1.099 dollari (128 GB), 1.199 dollari (256 GB) e 1.399 dollari (512 GB)

Display: OLED Super Retina XDR 6,7″

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Chip A14 (processore TSMC 5nm)

Chip 5G

Corpo in acciaio inossidabile

Tripla fotocamera (12 MP grandangolare, ultra grandangolare e teleobiettivo) con sensore LiDAR

Notch più piccolo di quello attualmente presente su iPhone 11