Fissare messaggi e contatti in alto su iPhone

Giacomo Martiradonna,

Grazie ad iOS 14, finalmente potremo fissare in alto chat e contatti importanti nell’app Messaggi, su iPhone e iPad; una volta che sono posizionati lì, sono sempre a disposizione in un lampo, e tra l’altro impostarli è davvero facilissimo. Già che ci siamo, inoltre, vi spieghiamo come ottenere lo stesso risultato anche con WhatsApp.

Fissare Chat su iMessage

Potete bloccare in cima all’app colleghi, contatti VIP, amici, chat singole e chat di gruppo. Le persone che davvero contano nella vostra vita occuperanno finalmente un posto tutto loro sul display del vostro gingillo iOS. Tuttavia, si tratta di un’esclusiva di iOS 14, dunque l’unico modo di averla è installare la Beta pubblica oppure attendere il rilascio della build definitiva a fine settembre/inizio ottobre.

Per fissare in alto chat e contatti nell‘app Messaggi, fate così:

Aprite l’app Messaggi

Individuate nell’elenco delle chat quella da fissare in cima al display, senza aprirla

Scorrete su di essa col dito verso destra (in alternativa, premete e tenete premuto), finché non avvertite una vibrazione di feedback e non compare un’icona gialla a forma di spillo.

A questo punto, la conversazione finirà in cima a tutte le altre; ripetete l’operazione per rimuoverla, e il gioco è fatto.

Fissare Chat su WhatsApp

Per fissare in alto chat e contatti su WhatsApp, invece, fate così:

Aprite WhatsApp Individuate nell’elenco delle chat quella da fissare in cima al display, senza aprirla Scorrete su di essa col dito verso destra, e selezionate Fissa chat Per eliminare una chat, ripetete la stessa procedura e selezionate Non fissare chat