Evento Apple il 10 settembre? C’era un Live su Youtube

Giacomo Martiradonna,

In queste ore , sul canale YouTube di Apple, è stato pubblicato -e poi rimosso alla chetichella- un livestream di prova il prossimo programmato per il 10 settembre. Non è chiaro lo scopo di questo test, ma il pensiero è subito corso all’Evento Speciale dedicato ad iPhone 12.

La data è oggettivamente sospetta: è la stessa in cui fu annunciato iPhone 11 l’anno scorso. Ça va sans dire, non c’è alcuna evidenza che suffraghi la volontà da parte di Cupertino di annunciare alcun nuovo prodotto: si tratta di pure congetture, tra l’altro basate sul nulla. Apple infatti -per voce del suo CFO di Apple Luca Maestri- ha esplicitamente confermato che quest’anno iPhone 12 arriverà un po’ più tardi del solito, verso ottobre.

Senza contare che, solitamente, Apple non tiene mai i suoi keynote di giovedì bensì di martedì; peccato però che, martedì 7 sarebbe della festività del Labor Day. Impensabile dunque che Cupertino scelga una data simile.

A questo aggiungente che Jon Prosser, un canarino tra i più affidabili del settore, ha vaticinato l’Evento Live su iPhone 12 nella settimana che va dal 12 al 18 ottobre e, benché ancora non sussistano prove concrete a riguardo, una cosa possiamo anticiparla: questo test su YouTube sembra proprio essere quel che dice di essere. Vale a dire una prova tecnica di trasmissione e niente di più. Il momento della verità si avvicina, ma con ogni probabilità non è ancora giunto.