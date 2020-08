eBay, iPhone con Fortnite preinstallato a prezzi da capogiro

Giacomo Martiradonna,

In queste ore, il sito di aste online eBay è stato invaso da annunci di iPhone di seconda mano con Fortnite preinstallato a prezzi astronomici. È uno dei perversi effetti della guerra tra Apple e Epic Games sulle commissioni di App Store.

Tutto è iniziato quando Epic Games ha deciso di contravvenire alle regole dell’App Store aggiungendo in Fortnite un’opzione di acquisto dei V-Bucks (la moneta virtuale in uso nel gioco) completamente esterna e slegata da Apple, tra l’altro a un prezzo scontato. Una mossa che bypassava la mela e le commissioni dovute, causando gli strali di Cupertino.

E poiché, se non si arriva a una soluzione condivisa, Apple promette di epurare Fortnite da App Store il 28 di agosto, sul Web gli utenti più lungimiranti hanno iniziato a portarsi avanti. E così, hanno iniziato a fioccare le offerte di iPhone con Fortnite sopra. In alcuni casi a prezzi ragionevoli, in altri a cifre fuori dalle cose del mondo.

Sull’eBay italiano ad esempio campeggiano un iPhone 11 Pro Max da 2.000€ e un iPhone X da 799€, entrambi con Fortnite; ma ci sono pure iPhone 8 da 2.000€ e iPhone XR da 3.000. Ça va sans dire, nessuno è tanto disperato da formulare un’offerta, ma chissà cosa accadrà tra qualche mese.

Su eBay è pieno di iPhone con Fortnite preinstallate a prezzi assurdi. È uno degli effetti della guerra tra Epic Games e Apple.[/caption]

La situazione è molto fluida, e dall’esito tutt’altro che scontato. Inoltre, c’è un’attenzione crescente sulle pratiche di business di Apple da parte degli enti regolatori di mercato; l’ultimo a intervenire, dopo l’interessamento della UE e dell’Antitrust USA, è quello della Commissione delle Comunicazioni Coreane su spinta degli sviluppatori indipendenti del paese.

Apple per ora ostenta sicurezza e polso duro, mentre la strategia di Epic Games è volta a trovare alleati da trascinare con sé in battaglia; e forse, qualcuno potrebbe davvero giungere in soccorso.