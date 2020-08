Errore iTunes Store: impennata di segnalazioni

Giacomo Martiradonna,

In queste ore, alcuni lettori ci hanno inviato diverse segnalazioni. Per qualche ragione, e senza apparente spiegazione, quando tentano di aprire un’app leggono il seguente messaggio d’errore: “Al momento iTunes Store non è in grado di elaborare gli acquisti. Riprova più tardi.” Abbiamo indagato un po’ per cercare di svelare l’arcano.

Innanzitutto, se è capitato anche a voi, sappiate che non siete soli. Sul Web e sui social network abbiamo trovato diverse altre lamentele simili, alcune risalenti addirittura all’anno scorso; dunque è qualcosa che di tanto in tanto accade.

Il problema si verifica quando si tenta di aprire una qualunque applicazione installata su iPhone, iPad o iPod Touch, e sebbene il testo dell’errore faccia esplicito riferimento a iTunes Store, la cosa sembra impattare distintamente un po’ tutti gli sviluppatori di terze parti. In alcuni casi, si verifica addirittura controllando lo spazio occupato su iCloud.

Per cercare risposte, abbiamo dato un’occhiata alla pagina dello Stato del sistema di Apple, e in effetti sono stati segnalati instabilità per alcuni utenti relativamente a Game Center e Apple Books, entrambe risolte, ma nulla per quanto concerne iTunes Store. Forse c’entrano qualcosa i recenti disservizi che hanno colpito Azure, una delle piattaforme cloud su cui si appoggia Apple, ma va’ a sapere.

Alla luce di ciò, gli elementi in nostro possesso per giungere a una diagnosi sono pochi; figuriamoci per tirar fuori una soluzione. Qualche utente comunque segnala di aver risolto semplicemente riavviando il dispositivo, e nei casi peggiori, effettuando un logout dal proprio ID Apple, seguito da riavvio e nuovo login.

Dunque, in attesa che Apple o chi per lei risolvano definitivamente, provate con il metodo classico di spegnimento e riaccensione; male non può fare.