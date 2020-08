Apple fa causa a Prepear per il logo a forma di pera

Apple ha deciso di fare causa ad una società canadese chiamata Prepear per violazione di trademark; il motivo del contendere? Il logo della piccola startup: una pera stilizzata con la foglia.

Prepear è un’app che permette di scoprire ricette, generare il piano alimentare di tutta la settimana, creare liste della spesa e infine effettuare ordini online; tuttavia ha scelto un logo che, a giudizio dei legali di Cupertino, somiglierebbe troppo alla mela col morso.

E così, il CEO della piccola startup ha lanciato un appello su Instagram, in cui spiega l’accaduto:

“Di recente Apple -sì, la Apple da un trilione di dollari- ha deciso di opporsi e dare la caccia al trademark di un piccolo business affermando che il logo della pera è troppo simile al logo della Apple e che a quanto pare lederebbe il loro brand.

È una brutta botta per noi di Prepear. La battaglia ci costerà migliaia di dollari. La cosa ASSURDA [maiuscolo nell’originale, n.d.A] è che Apple ha fatto la stessa cosa con decine di altre piccole attività con un logo basato su un frutto, e molti hanno scelto di abbandonare il proprio logo, o di chiudere i battenti. […]

Non chiedo di smettere di acquistare o usare prodotti Apple. Ma sento l’obbligo morale di prendere una posizione contro queste azioni legali aggressive contro piccole attività e di combattere per mantenere il nostro logo. Stiamo difendendo noi stessi contro Apple non soltanto per mantenere il nostro logo, ma per mandare un messaggio alle grosse società di tecnologia: bullizzare piccole attività ha delle conseguenze.”