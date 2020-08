iMac 27″ 2020: la SSD è saldata su scheda logica

Giacomo Martiradonna,

Stando alle nuove indiscrezioni emerse sul Web, scopriamo che il nuovo iMac 27″ lanciato da Apple solo pochi giorni fa ha la SSD saldata su scheda logica. E questa può costituire una importante limitazione che è bene conoscere prima di un’eventuale acquisto.

Il nuovo iMac 27″ porta in dote diverse novità tra cui processori Intel Core di 10ª generazione, grafica AMD Radeon Pro 5000, fino a 128 GB di RAM, fino a 8TB di SSD, fotocamera frontale 1080p, display con True Tone e rivestimento opzionale in nanotexture.

In base alla documentazione tecnica trapelata, però, abbiamo una buona e una cattiva notizia da darvi. La cattiva è che l’unità flash è davvero connessa in modo irreversibile alla scheda logica; detta brutalmente, lo spazio che scegliete al momento dell’ordine resterà identico per tutto il ciclo di vita del Mac.

La buona novella è che per le configurazioni da 4TB e 8TB, è disponibile una scheda di espansione di storage flash collegata a un connettore su logica che permette di aggiungere una seconda unità se necessario. Tuttavia, niente scheda di espansione né connettore nei tagli da 256GB, 512GB, 1TB e 2TB.

Inoltre, non dovete mai dimenticare che la SSD fornita di serie viene abbinata alla crittografia hardware, e dunque la rimozione fisica dell’unità comporta anche la perdita dei dati. Per questa ragione è assolutamente necessario effettuare un backup dei dati con regolarità.

