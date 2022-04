Su Amazon un centesimo vale tantissimo. Ecco 5 gadget tecnologici che puoi portarvi via praticamente gratis.

Un centesimo è poca roba, ma su Amazon esiste una discreta quantità di prodotti che è possibile acquistare per questa cifra; ovviamente, le spedizioni non sono incluse ma nella maggior parte dei casi sono davvero molto contenute. Ecco 5 gadget tecnologici a 1 centesimo su Amazon.

Tappetino Moue Ergonomico

Addio alla sindrome del tunnel carpale. Realizzato in materiale di alta qualità, resistente e non tossico, questo poggiapolsi confortevole ha una basse in gomma antiscivolo per un posizionamento sicuro sulla scrivania, ideale per mouse con tablet PC. Costa 1 centesimo + 2,99€ di spedizioni.

Mini Mouse Mouse Wireless

Questo mouse wireless è piccolo ma molto preciso, con risoluzione di 1600 DPI. La carica dura tre mesi, e costa solo 1 centesimo + 4,99€ di spedizioni.

Hub USB

Un pratico hub USB, per passare da una a quattro porte in un attimo su Mac o iPad. Super compatto, è l’ideale da portare in giro, costa 0,01€ con 4,99€ di spedizione.

Auricolari

Auricolari Bluetooth con supporto da collo pratici, comodi per chi tende sempre a perdere le cuffiette. Il telecomando di gestione è integrato nel filo. Costano 0,01€ con 4,99€ di spedizione.

Cavo USB

Cavo USB A/USB C con struttura a molla che si adatta anche ai contesti più particolari; è perfetto ad esempio in auto. Lo prendi a 0,01€ con spedizioni di 4,99€.