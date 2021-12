5 (bei) prodotti che Apple ha smesso di produrre nel 2021

Ora che l’anno volge al termine, è l’ora di fare bilanci. Ecco 5 bei prodotti che Apple ha mandato in pensione nel 2021.

Ogni anno, Apple lancia nuovi prodotti e ne ritira qualcuno dal commercio; talvolta perché sono troppo vecchi e non reggono alla prova del tempo, altre volte perché semplicemente non si vendono nei volumi sperati. E nella storia di Cupertino, c’è da dire, questo problema si è verificato più di una volta: segno che, per portare a casa risultati, anche i migliori devono andare per tentativi e talvolta fallire. Ecco quindi i 5 bei prodotti che Apple ha mandato in soffitta nel 2021. Chi se li ricorda tutti senza leggere?

I 5 prodotti in questioni sono:

HomePod: Eliminato dal catalogo a marzo 2021, questo smart speaker era potente e dall’acustica eccellente, ma aveva due grossi difetti. Il prezzo elevato e un assistente vocale, Siri, non all’altezza. Non è mai arrivato in italia ed è stato sostituito da HomePod mini che costa 3 volte meno e ha un mercato lievemente più frizzante. iMac Pro: Epurato dalla lista prodotti a marzo 2021, questo iMac super carrozzato dalla livrea scura era stato presentato a dicembre 2017 come sostituto del Mac Pro, al tempo ancora in sviluppo. Ben presto però gli utenti hanno iniziato a preferirgli l’iMac 27″. Tuttavia non sparirà del tutto e tornerà tra qualche mese con processore M1 Pro e M1 Max. Accessori Mac Grigio Siderale: Assieme alla dipartita dell’iMac Pro, sono spariti anche tutti i prodotti coordinati. Dunque addio a tastiera, mouse e Magic Trackpad in tonalità scura. iMac 21,5″: L’iMac entry level è stato mandato in pensione a ottobre 2021. Era piccolo e sottodimensionato nella potenza, ed è stato sostituito dal suo omologo a 24″ con processore Apple. iPhone XR: Dopo il lancio di iPhone 13 a settembre 2021, Apple ha eliminato iPhone XR che risaliva al settembre 2018. Aveva un display LCD 6.1″ con Face ID, processore A12 Bionic e fotocamera posteriore a singola lente. Attualmente, la linea Apple contempla iPhone 13, iPhone 12 e iPhone 12 mini, oltreché iPhone 11 e iPhone SE di seconda generazione.

Questi erano i principali prodotti defenestrati. A cui si aggiungono iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Apple Watch Series 6, iPad mini 5, iPad di 8ª generazione, Apple TV 4K di prima generazione, le Powerbeats originali, le Beats Solo Pro e le cuffie Beats EP.