450 euro di sconto sugli iMac 2020 con Display Retina 5K

Gli iMac da 27″ di ultima generazione con Display Retina 5K e 8GB di RAM sono in offerta su Amazon con fino a 450 euro di sconto!

Pioggia di sconti sui prodotti di fascia alta di Apple. Non sono soltanto i MacBook Pro 13″ del 2020 ad essere proposti oggi in offerta su Amazon con un risparmio di 460 euro, ma anche gli eleganti e potenti iMac del 2020 con Display Retina 5K da 27″ possono essere acquistati con fino a 450 euro di sconto.

L’offerta più importante riguarda il modello di iMac 2020 da 27″ con le specifiche più potenti tra quelli proposti di Apple come punto di partenza per la configurazione personalizzata:

Processore Intel Core i7 8-core di decima generazione a 3,8GHz

8GB di memoria DDR4 a 2666MHz

Archiviazione SSD da 512GB

Radeon Pro 5500 XT con 8GB di memoria GDDR6

Due porte Thunderbolt 3

Display Retina 5K P3 5120×2880 con True Tone

2.199 euro invece dei 2.649 euro a cui viene generalmente proposto, con un risparmio di 450 euro sul prezzo di listino.

Se invece non volete spendere così tanto e non avete bisogno del processore da 3.8 GHz, potete risparmiare 350 euro sul modello con processore Intel Core i5 6-core di decima generazione a 3,1GHz e 256 GB di archiviazione su SSD ultraveloce:

Processore Intel Core i5 6-core di decima generazione a 3,1GHz

Turbo Boost fino a 4,5GHz

8GB di memoria DDR4 a 2666MHz

Archiviazione SSD da 256 GB

Radeon Pro 5500 XT con 4GB di memoria GDDR6

Due porte Thunderbolt 3

Display Retina 5K P3 5120×2880 con True Tone

Questo modello di iMac 2020 da 27″ viene generalmente venduto da Apple a 2.049 euro, ma per le prossime ore – salvo esaurimento scorte – viene proposto su Amazon a 1.699 euro col 17% di sconto.

Un’offerta come questa, soprattutto sui prodotti Apple di altissimo livello, non capita tutti i giorni e le scorte sono da considerarsi limitate. Al momento tutti i dispositivi in offerta sono in pronta consegna con spedizione veloce inclusa nel prezzo.

Conosci Amazon Business?

Se possiedi un’azienda o sei un libero professionista che lavora in regime di partita IVA, ti rammentiamo che oggi per te è disponibile Amazon Business, il nuovo portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Fai clic qui per visitare il portale Amazon Business. L’iscrizione è gratuita!