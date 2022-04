3 cavi Lightning alta qualità: solo 3€ l’uno con spedizioni

Coperti da nylon intrecciato di alta qualità, i nostri cavi sono in grado di sopportare un uso intenso. Dopo i test, 90 gradi piegati e piegati 10000 volte.Il tessuto in nylon ti fa sentire libero in qualsiasi posizione senza preoccuparti di ogni piccolo movimento che potrebbe influire sull’uso, non più impigliarsi con cavi tradizionali usurati e strappati.

Ampia compatibilità: cavo ricarica iPhone intrecciato funziona per iPhone 12 /11/XR /XS /XS Max /X /8 /8 plus /7 /7 Plus /6s Plus /6s /6 Plus /6 /5 /5S /5c /SE/ iPad