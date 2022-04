3 accessori che ogni utente MacBook e iPad dovrebbe avere

Ci sono 3 accessori che ogni utente MacBook Pro e iPad dovrebbe sempre tenere con sé. Fondamentali per viaggiare e scambiarsi dati.

Ci sono 3 accessori che ogni utente MacBook Pro e iPad dovrebbe sempre tenere nella tasca della custodia (noi almeno li teniamo lì). Fondamentali per viaggiare, per scambiare dati e per risolvere i problemi di connessione.

Il problema dell’USB

USB è lo standard su cui si basa la connessione e la ricarica della stragrande maggioranza dei dispositivi elettronici in circolazione. Ne esistono diverse varianti, però: USB-A è la più diffusa e la più vecchia. Non auto-sensing auto-reversing come USB-C (cioè può essere infilata solo in un verso) ed esiste dagli anni ’90.

USB-C invece, presente sui Mac e gli iPad Pro più recenti, è migliore dal punto di vista della compatibilità e delle prestazioni; in teoria dovrebbe sostituire USB-A, ma in pratica è ancora nel bel mezzo della transizione. E poi c’è Lightning, uno standard diverso creato da Apple, e presente solo su iPhone e su alcuni iPad.

Ecco perché è importante avere degli adattatori per far comunicare tra loro periferiche e dispositivi con porte diverse. In particolare, sono 3 i dispositivi che secondo noi dovreste avere.

Adattatore USB-A a USB-C + USB-C a USB-A

Con questo kit potete collegare dispositivi USB-A a una porta USB-C e dispositivi USB-C a porte USB-C, perché include entrambi gli standard sia come maschio che come femmine. E costa pochissimo: solo 3,99€ con spedizione gratuita da Amazon.

Acquista Olakin Adattatore USB-C da/a USB-A (4 pezzi) a 3,99€ incluse spedizioni

USB-C a Lightning

Per connettere un cavo Lightning ad una USB-C c’è l’adattatore Arktek da USB-C a Lighting Femmina, a 9,99€ incluse spedizioni.

Acquista adattatore Arktek da USB-C a Lighting Femmina a 9,99€

Cavo USB-C a Lightning

Per connettere direttamente iPhone a Mac con USB-C, è sufficiente acquistare il cavo giusto (che Apple non include nella confezione).

Acquista Gianac Cavo USB-C Lightning da 0.5M [Certificato MFi] a 6,99€