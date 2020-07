Hackerato il profilo Twitter di Apple: truffa dei Bitcoin

Di Giacomo Martiradonna giovedì 16 luglio 2020

Hanno hackerato il profilo Twitter di Apple e diverse altre celebrità del Web; promettevano Bitcoin a pioggia, ma si trattava di una truffa. Twitter indaga.

Nelle scorse ore, sull'account Twitter di Apple è comparso un cinguettio molto sospetto, che recita:

Abbiamo deciso di restituire qualcosa alla nostra comunità. Supportiamo Bitcoin, e dovreste farlo anche voi! Tutti i Bitcoin inviati al nostro indirizzo qui di seguito, vi saranno restituiti raddoppiati.

L'offerta scadrà tra 30 minuti.

Ovviamente si tratta di una truffa, e il Tweet in questione è stato già cancellato; ma è qualcosa di più grande della mela: in queste stesse ore, infatti, sono stati violati anche i profili di Elon Musk, CEO di Tesla, Jeff Bezos, CEO di Amazon CEO, Bill Gates, CEO di Microsoft e molti altri.

Twitter sta indagando sull'accaduto, ma dalle informazioni preliminari in nostro possesso, sembra che tutto sia dipeso da una vulnerabilità nei sistemi di autenticazione del social.

Come contromisura temporanea, nessuno dotato di profili verificati ha potuto postare per qualche ora, e sebbene al momento le funzionalità di base siano state ripristinate, è ancora possibile che si registrino contraccolpi intanto che Twitter porta avanti gli accertamenti del caso. Aggiorneremo il post non appena ci saranno ulteriori sviluppi. Intanto, se potete, evitate di inviare Bitcoin a presunte società high-tech.