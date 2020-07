iPhone perso: chiedere a Siri chi è il proprietario

Di Giacomo Martiradonna giovedì 9 luglio 2020

Se trovate un iPhone, e volete restituirlo al proprietario, c'è un modo molto semplice per risalire ai suoi contatti. Basta fare la domanda giusta a Siri.

Se vi capita di imbattervi in un iPhone smarrito, c'è un modo molto semplice di risalire al nome e a ai riferimenti del legittimo proprietario, per restituirlo. Basta formulare una semplice domanda a Siri.

Lo diremo sfacciatamente. Tenere per sé un iPhone perso non ha alcun senso, né dal punto di vista legale (è un reato penale), né soprattutto dal punto di vista pratico: con le tecnologie che lo blindano, è impossibile usarlo senza conoscere le credenziali iCloud del proprietario, e in più si rischia anche di essere rintracciati col GPS. E tra l'altro, a fare una buona azione, si riequilibra pure il Karma: buttalo via di questi tempi.

Per risalire al proprietario di un iPhone o iPad, è sufficiente domandare a Siri:

Di chi è questo iPhone?

E l'assistente virtuale mostrerà i numeri di telefono e i contatti utili per informare il proprietario del ritrovamento dell'iPhone. In alternativa, se la scheda del proprietario non è stata correttamente configurata, potete dare comandi vocali tipo: "Chiama Mamma" o "Chiama Papà" e così via. Un modo insomma si trova sempre.

Per impostare correttamente la proprietà di un iPhone, e aumentare così le chances di riaverlo indietro se lo perdete, basta fare così:





Aprite Impostazioni → Contatti



Toccate Le mie info



Selezionate dall'elenco la scheda contatti che vi appartiene



D'ora in avanti, chiunque chiederà al vostro telefono "di chi è questo iPhone?" leggerà il vostro nome, cognome e il numero di telefono.