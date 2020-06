Trasformare il Mac in HotSpot WiFi per altri dispositivi

Di Giacomo Martiradonna lunedì 29 giugno 2020

Quando il Mac accede via Internet via cavo, potete configurarlo per navigare senza fili anche da iPhone, iPad o altri dispositivi. Ecco come Trasformare il Mac in HotSpot WiFi.

Non sempre si ha a disposizione una connessione WiFi; soprattutto in uffici, hotel, biblioteche e ambienti corporate, spesso l'unica opzione è il cavo Ethernet. In questo caso potete usare il Mac come router o HotSpot WiFi per iPhone, iPad e gli altri dispositivi. Ecco come si attiva questa feature.

Per trasformare il Mac in HotSpot WiFi, fate così:





Aprite Preferenze di Sistema → Condivisione

→

Spuntate la voce Condivisione Internet



In Condividi la tua connessione da: selezionate Ethernet , ai computer che usano: WiFi

, ai computer che usano:

Fate clic su Opzioni WiFi...



Assegnate un nome alla rete da creare, e scegliete una password robusta, poi fate cli su OK



Fate cli su Avvia



A questo punto dovreste poter vedere la rete WiFi appena creata dagli altri dispositivi mobili nei paraggi Agganciatevi come al solito, immettendo la password scelta pochi istanti prima, e il gioco è fatto. Buon divertimento.



