Nascondere pubblicità politiche su Facebook

Di Giacomo Martiradonna giovedì 18 giugno 2020

Facebook consentirà agli utenti di disabilitare le inserzioni a sfondo politico. Ecco come si fa a toglierle di mezzo una volta per tutte.

A differenza di Twitter, Facebook ha deciso di non prendere una posizione netta sulla montagna di fake news che inondano quotidianamente i social network e a cui abboccano in modo ovino milioni di utenti. Tuttavia, in risposta al crescente sentimento pubblico di urgenza sull'argomento, il portalone social blu cambia strategia e d'ora in avanti consentirà quanto meno di disattivare le pubblicità a sfondo politico.

Ad oggi, gli argomenti che è possibile nascondere nelle inserzioni erano alcol, genitori e animali domestici; con un aggiornamento lato server che presto si propagherà su tutti gli account Facebook del mondo, si aggiungerà tuttavia una nuova categoria: Questioni sociali, Elezioni o Politica. Il che significa che, se uno non vuole vedere il faccione di [Insert personaggio politico odiato a piacimento] nella propria bacheca, dovrà dire addio pure ai post sui pestaggi della polizia negli USA o sui bambini africani che muoiono di fame. La solita tecnica Zuckerberg, che con una mano dà e con l'altra toglie.

Per disattivare le pubblicità politiche su Facebook, basta fare così:





Aprite l'app Facebook su iPhone o iPad



Toccate l'icona delle impostazioni (le tre lineette orizzontali; è l'ultima icona in fondo a destra)



Toccate Collegamenti rapidi alla privacy



Scorrete fino alla sezione Preferenze relative alle inserzioni



Toccate Controlla le tue preferenze relative alle inserzioni



Toccate Nascondi argomenti delle inserzioni



Toccate Questioni sociali, Elezioni o Politica



Attivate l'interruttore "Nascondi in modo permanente"



Se la voce Questioni sociali, Elezioni o Politica non compare, dovrete semplicemente aspettare che aggiornino le impostazioni del vostro account; cosa che richiederà diverso tempo e che nel nostro paese potrebbe avvenire dopo l'estate.

In alternativa, potete fare clic sul pulsante "Organizzazione confermata" in alto a destra di una determinata inserzione a sfondo politico, e selezionare "Vedi meno messaggi come questo." Da lì avrete anche le opzioni per sapere chi ha pagato per quella sponsorizzazione.