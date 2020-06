Bug del punto, eludere paywall e pubblicità online

Di Giacomo Martiradonna lunedì 15 giugno 2020

C'è un trucco che permette di eludere il blocco a pagamento su molti siti Web, e di vedere Youtube senza pubblicità. Basta aggiungere un punto in mezzo all'URL di un sito Web.

Sul web è emerso un bug che consente di eludere i paywall di alcuni siti di notizie e di guardare Youtube senza l'assillo delle pubblicità. Basta inserire un punto nell'indirizzo di qualunque sito Web, e il gioco è fatto.

Il trucco non funziona con tutti i siti del mondo, ma quando lo fa risulta incredibilmente efficace. Dai nostri esperimenti, se la cava bene soprattutto con le odiose videoads di Youtube, e coi siti che offrono un certo numero di articoli gratuiti al giorno/mese. Non va invece per quanti hanno un paywall più strutturato, con iscrizione obbligatoria e abbonamento mensile.

In pratica, è sufficiente aggiungere un punto dopo il dominio. Per cui, questo URL da .com diventa .com. :

https://www.youtube.com/watch?v=atJGomLBsSI → https://www.youtube.com./watch?v=atJGomLBsSI

La cosa funziona pure su smartphone e tablet, a patto di richiedere prima la versione Desktop dei siti Web premendo il pulsate aA alla sinistra della barra degli indirizzi di Safari. Fino a quando il bug non verrà corretto, si intende; poi la pacchia finirà.