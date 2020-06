iOS 14, Traduttore integrato e supporto Apple Pencil su Safari

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 3 giugno 2020

La prossima versione di iOS dovrebbe includere un traduttore integrato e il completo supporto a Apple Pencil su Safari. Ecco le novità in arrivo con iOS 14.

Apple sta implementando un sistema di traduzione integrato nel browser di iPhone e iPad che consentirà agli utenti di leggere qualunque testo senza dover ricorrere ad applicazioni esterne. E questa è solo una delle novità in arrivo su Safari in iOS 14.

Un a versione di anteprima di iOS 14 trapelata sul Web rivela che Apple intende introdurre un servizio di traduzione automatica delle pagine Web che probabilmente verrà esteso anche a macOS. "Siri su iOS già oggi può effettuare traduzioni di parole e frasi" spiega CultofMac, il sito che ha fatto la scoperta. "E ora Apple potrebbe espandere questa feature a tutto il sistema. La funzione di traduzione è probabilmente disponibile come opzione individuale per ogni sito Web, ma gli utenti saranno in grado di usare anche le traduzioni automatiche. Safari identificherà la lingua per tradurre il contenuto correttamente. C'è anche la possibilità di passare dalla versione originale al testo tradotto senza ricaricare la pagina."

Insomma, è qualcosa di molto simile a quello che fa Chrome, per intenderci, ma con una fondamentale differenza: laddove Chrome sfrutta i server di Google, qui tutto il processo di traduzione avviene in locale grazie al Neural Engine. Ciò significa che funziona anche senza connessione Internet e senza inviare dati ad Apple. Dunque, è possibile anche che Siri possa effettuare traduzioni senza connettività.

In più, iOS 14 irrobustirà il supporto ad Apple Pencil, rendendo possibile non soltanto lo scroll delle pagine Web, ma anche gli appunti e la scrittura.

iOS 14 sarà ufficialmente presentato al WWDC 2020 che inizia -seppur virtualmente, date le circostanze- il prossimo 22 giugno, assieme alle versioni Beta di macOS, watchOS e tvOS.