Nuovo Apple iPad Pro: 3 offerte a meno di 1500 €

Di Giacomo Martiradonna lunedì 25 maggio 2020

Pioggia di sconti su Amazon per l'ultima generazione di iPad Pro. Ecco tre offerte sotto i 1.500€ a cui non si può dire di no.

Magari non sarà un sostituto del Mac per tutti come dice Apple, ma è innegabile che esistano fette d'utenza che possono mandare in pensione il vecchio portatile per sostituirlo in toto con un iPad Pro. E se questo è il programma, conviene approfittare delle super promozioni del momento su Amazon.

I nuovi iPad Pro sono mostri di potenza, e includono alcune funzionalità per innovative per la protezione della privacy e la Realtà Aumentata come la scanner LiDAR.

Ecco le specifiche complete:





Display Liquid Retina edge-to-edge da 11" con tecnologia ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3



Chip A12Z Bionic con Neural Engine



Grandangolo da 12MP, ultra-grandangolo da 10MP, scanner LiDAR



Fotocamera anteriore TrueDepth da 7MP



Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay



Audio a quattro altoparlanti e cinque microfoni di qualità professionale



Wi-Fi 6 802.11ax



Fino a 10 ore di autonomia



Connettore USB-C per ricarica e accessori



Compatibilità con Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio e Apple Pencil



Qui di seguito, invece, trovate le migliori offerte del momento su Amazon, e vi diamo un consiglio. Anche se un particolare modello non dovesse risultare disponibile, voi acquistatelo lo stesso. I prodotti Apple infatti vengono rimpinguati costantemente, e ciò significa che 1. l'attesa sarà probabilmente di poche ore o giorni. 2. l'addebito viene effettuato nel momento della spedizione, e dunque siete sempre in tempo per annullare l'ordine se trovate offerte miglior. Ma soprattutto 3. i prezzi sono mediamente più bassi quando il prodotto non è disponibile. Dunque, se non si ha fretta, è pure meglio così.

