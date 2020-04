Ossimetro, Guanti e Mascherine: le migliori offerte del momento

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 29 aprile 2020

In attesa che le farmacie facciano stock dei prodotti necessari, ecco come reperire rapidamente mascherine, ossimetri e guanti monouso per far fronte alla sfida dei nostri tempi.

Se la cosiddetta Fase 2 non vi ha entusiasmato, non siete i soli. Nessuno può dire se e quando potremo tornare a farci una grigliata in giardino con gli amici, oppure -roba da fantascienza- un aperitivo in un locale gremito. Le uniche certezze riguardano le nuove abitudini socio-sanitarie che occorrerà adottare, e che impongono l'uso di dispositivi che fino ad oggi relegavamo al mondo dei professionisti della sanità. Parliamo di guanti monouso, mascherine e ossimetri.

Ossimetri

Un ossimetro è un dispositivo medico che consente di tenere sotto controllo il numero delle pulsazioni e la saturazione dell'ossigeno nel sangue; quando infatti i livelli scendono sotto una determinata soglia, siamo di fronte ad una qualche tipo di patologia che richiede immediato intervento.

Ça va sans dire, è pure uno dei sintomi più importanti da monitorare per il Coronavirus. Su Amazon se ne trovano per tutte le tasche:



Mascherine

Le mascherine esistono in diverse versioni. Quelle chirurgiche sono le più economiche ed efficaci a patto di indossarle tutti; le altre offrono diversi gradi di protezione (per sé o per gli altri) a seconda della tipologia.

Maschera medica OP monouso, confezione da 50 fasce elastiche blu a 3 strati con filtro 99,5% di efficienza a 19,98€ + 1,99€ di spedizione

Guanti Monouso

I guanti sono importanti per evitare alle mani di entrare in contatto con gli agenti patogeni, ma occorre saperli usare. In queso periodo al supermercato, ci è capitato tantissime volte di vedere persone coi guanti toccarsi i baffi, titillarsi il naso o grattarsi gli occhi: è un errore grossolano che ne vanifica l'uso. I guanti hanno senso solo se non toccate nessuna parte del vostro corpo, fintanto che li indossate.

Pumoes Guanti Monouso Guanti in Nitrile monouso scatola da 100 Taglia S a 15,99€