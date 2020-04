Apple Watch Series 5 in offerta su Amazon con 100 euro di sconto

Di admin venerdì 24 aprile 2020

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular in color Argento e cinturino Sport è in offerta su Amazon con 100 euro di sconto!

Se state valutando l'acquisto di un Apple Watch di ultima generazione, l'Apple Watch Series 5, lanciato sul mercato nel settembre scorso insieme ad iPhone 11 e iPhone 11 Pro, ecco l'occasione che fa sicuramente per voi.

Amazon ha scontato notevolmente, come mai accaduto prima d'ora, la versione di Apple Watch Series 5 GPS + Cellular in color Argento e cinturino Sport. Per le prossime ore, fino ad esaurimento scorte, la versione da 40mm viene proposta a 506,42 euro con 52,58 euro di sconto, mentre la versione da 44mm ha un sconto di ben 100 euro: 489 euro con spedizione inclusa.

Apple Watch Series 5, le specifiche



Cassa in alluminio color argento



Display Retina always-on con Force Touch



Display OLED LTPO (1000 nit)



GPS/GNSS



LTE e UMTS



Bussola integrata



S5 con processore dual‑core a 64 bit



Chip wireless Apple W3



Altimetro barometrico



Cardiofrequen­zimetro ottico



Cardiofrequen­zimetro elettrico



Accelerometro fino a 32 g



Giroscopio



Sensore di luce ambientale migliorato



Capacità 32GB



Digital Crown con feedback aptico



Altoparlante Vetro Ion‑X rinforzato



Fondo in ceramica e cristallo di zaffiro



Wi-Fi (802.11b/g/n a 2,4GHz)



Bluetooth 5.0



Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio



Fino a 18 ore di autonomia



Resistente all’acqua fino a 50 metri



watchOS 6



A causa dell'emergenza COVID-19, Apple Watch non è considerato un prodotto prioritario, quindi la consegna sarà effettuata entro domenica 24 maggio, ovviamente senza costi aggiuntivi.