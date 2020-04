5 consigli per apparire al meglio durante le videoconferenze

Di Giacomo Martiradonna venerdì 10 aprile 2020

Luce? Sì. Vestiti? Può essere. Posa? Niente affatto. Ecco i consigli degli esperti per apparire al meglio durante una videoconferenza, senza rischiare di strafare.

Nel bel mezzo dell'epidemia di Coronavirus, tutti abbiamo dovuto arrangiarci con le app e le piattaforme di videoconferenza per mandare avanti il lavoro come al solito. Ecco i consigli degli esperti per apparire al meglio in camera, senza esagerare.

