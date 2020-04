macOS 10.15.4, un bug causa crash improvvisi

Di Giacomo Martiradonna martedì 7 aprile 2020

Un bug introdotto in macOS 10.15.4 causerebbe il blocco del computer dopo uno sleep, o nel bel mezzo del trasferimento di un grosso file. Apple è stata informata.

Dopo aver aggiornato a macOS Catalina 10.15.4, alcuni utenti hanno iniziato a riscontrare Kernel Panic e il blocco totale del computer. Soprattutto con determinate operazioni.

Il fenomeno è fastidioso e persistente, e sembra avere una predilezione particolare per i MacBook Pro. In pratica, il computer va in crash quando si tenta di copiare o spostare grossi file attraverso il Finder; sia su dischi formattati per Mac, che per altri sistemi operativi. In altri casi, invece, ciò accade subito dopo il rientro da uno sleep: i computer in questione mostrano il preoccupante messaggio di Kernel Panic, dopodiché si riavviano da sé.

Al momento purtroppo non abbiamo una soluzione ufficiale, né un palliativo temporaneo. Però possiamo assicurarvi che Cupertino è stata avvisata, e che presto verosimilmente verrà rilasciato un aggiornamento che risolverà definitivamente la cosa. E già che ci siamo, magari, si potrebbe pure mettere a posto quella questioncina del bug di FaceTime coi dispositivi più vecchi. Apple, se ci sei batti un colpo.