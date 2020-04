iPad Pro LiDAR a tutta privacy: include il blocco microfono

Di Giacomo Martiradonna lunedì 6 aprile 2020

Sorpresa. Il nuovo iPad Pro con scanner LiDAR include un meccanismo di blocco del microfono quando iPad non viene utilizzato.

Tra le tante novità introdotte con il nuovo iPad Pro LiDAR, ce n'è una che non ci aspettavamo. Come sui portatili, ora è implementato un meccanismo fisico di disconnessione dei microfoni.

Si tratta di una feature di sicurezza introdotta l'anno scorso nei MacBook Pro e MacBook Air, quelli dotati di chip di sicurezza T2; tra le funzionalità garantite da quest'ultimo ce n'è una che disabilita i microfoni quando lo schermo è chiuso, e la stessa cosa è stata introdotta anche su iPad Pro.

Lo rivela Apple stessa in un recente documento di supporto, che traduciamo per vostra comodità:

A partire dal 2020, anche gli iPad dispongono di una feature che disconnette fisicamente l'hardware del microfono. Quando un case certificato MFI (incluso quelli venduti da Apple) viene attaccato ad iPad e chiuso, il microfono viene disconnesso via hardware, il che impedisce che l'audio del microfono venga reso disponibile a qualunque software, perfino con privilegi root o kernel in iPadOS, o nel caso il firmware venga compromesso.

In altre parole, anche se qualcuno riuscisse in qualche modo a ottenere il controllo del vostro dispositivo con le tecniche di manipolazione software più sofisticate attualmente disponibili, non potrebbe ascoltarvi di nascosto.

Ci viene in mente solo una possibile contropartita: in queste condizioni, ovviamente, Siri non potrà funzionare. Per attivare "Hey Siri" bisogna prima sfoderare il tablet.

