iPhone SE 2020, Apple conferma il lancio senza volerlo

Di Giacomo Martiradonna venerdì 3 aprile 2020

Un'informazione trapelata per errore su App Store conferma quel che sapevamo già: il lancio del successore di iPhone SE è imminente.

Nella descrizione di una protezione per schermo della Belkin sull'Apple Store online (questa, per la precisione) è comparso per errore un indizio che nessuno si aspettava. In teoria, questo prodotto sarebbe compatibile con iPhone 7 e iPhone 8, ma per qualche ora tra le voci si trovava pure "iPhone SE."

Un errore grossolano, se si pensa che il vecchio SE aveva un display da 4" mentre iPhone 7 e iPhone 8 ne possiedono uno da 4.7". E poiché parliamo di un dispositivo di 4 anni fa, è probabile che l'errore non riguardi il vecchio modello quanto il nuovo, il cui lancio dovrebbe avvenire in questi giorni.

I rumors erano indecisi tra questa settimana o la prossima, segno che probabilmente la medesima incertezza regna pure a Cupertino. Ed è notizia delle scorse ore che, forse, il lancio potrebbe avvenire oggi stesso in tarda serata.

Vedremo come evolverà la situazione, e aggiorneremo il post non appena ci saranno novità di rilievo. Per ora la certezza è che, al lancio, manchi veramente pochissimo. Forse è questione di ore.