MacBook Air o iPad Pro LidAR: Quale scegliere?

Nuovo MacBook Air o iPad Pro con scanner LiDAR? Se avevate dubbi su quale acquistare, ecco un confronto per aiutarvi a prendere questa importante decisione.

Il nuovo MacBook Air e iPad Pro con scanner LidAR di Apple sono due macchine estremamente potenti e versatili: ma quale delle due conviene acquistare? Ecco un rapido confronto per aiutarvi a prendere una decisione consapevole.

A livello di dimensioni, sono grossomodo simili: 12.9″ l’iPad Pro‌ e 13″ il ‌MacBook Air‌ base. Il primo tuttavia è dotato di processore A12Z con 8-core per CPU e GPU, 6GB RAM, 128GB di spazio d’archiviazione, a 1.119€, ma non dispone di tastiera che è fondamentale per l’uso come sostituto del computer. Se ne trovano a diversi price-point, ma se uno desiderasse la Magic Magic Keyboard con trackpad di Apple dovrà mettere in conto altre 339€. Un prezzo che, se chiedete a noi, onestamente non sta né in cielo né in terra.

Il MacBook Air 13″ invece dispone di un processore Core i3 a 1.1GHz dual-core, scheda grafica Iris Plus, 256GB di spazio d’archiviazione e 8GB RAM. È un po’ più caro: 1.229€ e include già la tastiera; ma c’è da dire che, se il budget lo consente, noi consigliamo di passare almeno all’i5 con SSD da 256GB.

Potenza Hardware

A livello prestazionale, iPad Pro se la cava molto meglio dell’Intel i3; sui test a singolo core di Geekbench, l’Air si attesta sui 1.070 punti, che diventano 2.100 sui test a core multiplo. L’iPad Pro invece arriva a 1.100 sui singolo core, ma si spinge fino a 4.670 punti sui test multi-core. Una differenza abissale.

Software

D’altro canto, iOS ha molto più vincoli e limitazioni di macOS, soprattutto per quanto concerne multitasking e espandibilità con le periferiche esterne. Il MacBook Air‌ sfoggia due porte USB-C ports, laddove iPad Pro‌ ne possiede solo una; il Pro può gestire display 4K e 5K, mentre il MacBook Air‌ arriva fino a 6K; d’altro canto, iPad Pro supporta Apple Pencil.

Differenze Importanti

Entrambi sono ottime macchine per navigare sul Web, consultare i social, inviare mail, giocare e scrivere su word processor. Ma sul fronte della multimedialità, iPad Pro stravince: fotocamera 10 MegaPixel UltraWide, 12 Megapixel Wide Angle e Scanner LidAR per Realtà Aumentata ancora più immersiva. L’Air ha ancora la vetusta fotocamera FaceTime a 720p, per dire.

Verdetto

Da questo si evince che iPad Pro ha una vocazione per video, musica e fotografie, e il potere computazionale aggiuntivo lo rende perfetto per questo uso. Inoltre è leggero e silenzioso, e offre 10-11 ore di uso continuativo, WiFi 6 e connettività Cellulare opzionale.

D’altro canto il MacBook Air è un portatile classico, con tutti i pro e i contro di questa impostazione: nasce per essere usato in combinazione con tastiera e mouse, e anche se la cosa è fattibile pure su tablet grazie ad iPadOS 13.4, si tratta pur sempre di un sistema operativo nato per il tocco.

Non Plus Ultra iPad Pro 12,9″, Wi-Fi, 2TB 2021 Apple iPad Pro (12,9", Wi-Fi, 2TB) - Grigio siderale (5ª generazione). Display LiquidRetinaXDR da 12,9"1 con ProMotion, TrueTone e gamma cromatica P Compra su Amazon

Chi ha sempre usato un Mac, forse propenderà per l’Air che ha dalla sua una gestione più semplice del multitasking. Detto in parole povere, se siete utenti che hanno bisogno di usare molte app contemporaneamente, e di passare dall’una all’altra, meglio l’Air. Se invece i vostri flussi di lavoro si concentrano prevalentemente su un’app alla volta e per lungo tempo -pensiamo ai grafici, ai videomaker, ai programmatori e così via- allora vi troverete molto bene anche con iPad Pro. E voi, cosa scegliereste? Ditecelo nei commenti, su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.

Acquista su Amazon