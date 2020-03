iPhone 12, possibile un posticipo di "molti mesi"

Di Giacomo Martiradonna giovedì 26 marzo 2020

Apple sta ragionando sulla possibilità di rimandare il lancio di iPhone 12 "di molti mesi." Una decisione sofferta, strettamente collegata con la pandemia di Coronavirus.

Ci sono grosse possibilità che iPhone 12 veda le luci della ribalta molto oltre la consueta parentesi settembrina. Il problema a questo punto non sono neppure più le catene di montaggio, ma le macerie lasciate dall'epidemia di Coronavirus.

La produzione è rientrata oramai nella norma; la stretta su spostamenti e isolamenti si è allentata, e le fabbriche riescono a reperire tutta la manodopera di cui hanno bisogno. In linea puramente teorica, insomma, i nuovi modelli di iPhone col 5G potrebbero essere consegnati con le tempistiche e nelle quantità richieste. Il problema è un altro, ora: chi lo comprerà?

Il rallentamento dell'economia globale causato dal Coronavirus rischia di creare un ambiente poco favorevole all'acquisto. Le spiega il quotidiano giapponese Nikkei:

"Al di là delle ristrettezze nella catena delle forniture, Apple è preoccupata che l'attuale congiuntura possa ridurre significativamente l'appetito dei consumatori nell'aggiornare i propri telefoni, il che a sua volta potrebbe portare ad uno scarso successo del primo iPhone col 5G. [...] Hanno bisogno che il primo iPhone col 5G sia un successone."

Per ora, dunque, vige il chivalà. Apple sta monitorando attentamente la situazione in Europa e Stati Uniti, e si è imposta di attendere ancora un po'; entro maggio, tuttavia, dovrà prendere una decisione formale: oltre, non ci sarebbero i tempi tecnici per arrivare preparati ad un eventuale lancio di settembre, soprattutto ora che tutti i dipendenti della mela lavorano da casa.

Per il momento, dunque, regna l'incertezza. I produttori hanno ricevuto l'ordine di mettere in standby la produzione fino a 2 o 3 mesi rispetto a quanto inizialmente concordato. "Un cambiamento fatto in tempi recentissimi" spiega un fornitore partner. "E questo potrebbe implicare che anche la produzione di massa di iPhone potrebbe essere rimandata di mesi."

La presentazione di iPhone 12 in autunno non è ancora "completamente fuori discussione;" ma fino a quando non si vedranno cenni di miglioramento sul fronte dell'emergenza sanitaria, è difficile pensare ad un lancio di prodotto come niente fosse.