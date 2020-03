Accessori Apple: i 5 da non perdere per iPhone

Di Lucia Resta mercoledì 18 marzo 2020

Cinque ottimi accessori apple per iPhone: dal selfie stick alle soluzioni per ricaricare lo smartphone quando si è in giro fino ai modi per aumentarne la memoria.

L'iPhone è il compagno fedele di tutte le nostre giornate. È con noi tutto il tempo, ci risolve un sacco di problemi ed è indispensabile per ogni aspetto della nostra vita. Ma siamo sicuri di sfruttarlo al meglio e di essere pronti per ogni evenienza? Spesso sono gli accessori che possono fare la differenza. Vediamone allora cinque davvero da non perdere, che possono rendere ancora più utile il nostro iPhone e possono correggerne qualche difetto.

Apple Smart Battery Case per iPhone

Uno dei problemi dell'iPhone, ma in generale di tutti gli smartphone, è che, se li usiamo tanto, la batteria può non durare tutta la giornata o comunque tutto il tempo che siamo fuori di casa. Ecco allora qualche soluzione per aumentarne la durata. La prima è quella più pratica e anche esteticamente più bella: la Apple Smart Battery Case che esiste solo per le ultime versioni dello smartphone della Mela. Su Amazon potete trovarla in vari colori e in vari prezzi, anche con Prime.

Powerbank per iPhone

Una soluzione più classifica è il Powerbank. Ce ne sono davvero di tutti i tipi e noi abbiamo scelto quello con più recensioni, l'Anker PowerCore Essential 20000 Powerbank che è l'Amazon's Choice e sosta solo 23,99 euro, disponibile con il servizio Prime.

Bestand 3-1 per iPhone, Apple Watch e AirPods

Quando siamo a casa, invece, e dobbiamo ricaricare non solo il nostro iPhone, ma anche l'Apple Watch e gli AirPods, ecco un praticissimo supporto Bestand 3 in 1, che ci consente di procedere all'operazione di ricarica di tutti i nostri device in modo semplice e ordinato. Su Amazon è in vendita a questo link e potete scegliere tra diversi colori.

Chiavetta lightning USB

Passiamo invece a occuparci della memoria del nostro iPhone con la Sandisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da 64 GB per iPhone e iPad che ci permette di liberare un po' di spazio nello smartphone o nel tablet o semplicemente di trasferire file con più facilità. Il connettore è flessibile e adatto alla maggior parte di custodie protettive per iPhone. Su Amazon la trovate in varie dimensioni, da 32, 64, 128 e 256 giga e nel design ad anello, girevole o girevole con adattatore Type C. Trovate qui quella che fa per voi.

Treppiede selfie stick per iPhone

Infine, per chi vuole scattare bellissime foto o girare video da protagonista, ecco il praticissimo Viixm Bastone Selfie Bluetooth, un selfie stick che è anche un comodo treppiede. Il treppiede autoscattore si può estendere fino a 65 cm e l'asta telescopica in lega di alluminio è stata progettata con attrezzature fotografiche professionali per fornire un supporto stabile senza deflessione o vibrazioni. È pieghevole, leggero e facile da portare ovunque. Pensate ai bellissimi video e alle stupende foto che potete fare in vacanza!