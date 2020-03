iPad Pro 2020, Apple si lascia scappare i nuovi modelli

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 18 marzo 2020

Sul sito cinese di Apple sono comparsi per errore i riferimenti a quattro nuovi modelli di iPad Pro, il cui rilascio avverrà nei prossimi giorni.

Non ci sarà un evento speciale il 31 marzo come inizialmente vaticinato; ma questo non significa che non ci saranno novità di alcun tipo. Anzi, oltre ai nuovi Mac, Apple è in procinto di lanciare anche quattro nuovi iPad Pro. E non abbiamo dubbi a riguardo, perché l'indiscrezione proviene da Apple stessa.

Sul sito cinese della mela è comparso, per poi essere rimosso frettolosamente, il riferimento a quattro inediti iPad Pro caratterizzati dai seguenti numeri di serie: A2228, A2229, A2231 e A2233. Si tratterebbe di due modelli da 11 pollici e altri due da 12.9 pollici.

Ora, aggiungete a questo che i medesimi riferimenti sono stati trovati pure nell'Eurasian Database; senza contare i rumors delle scorse settimane e un recente tweet di un canarino molto affidabile, CoinX, che cinguetta "Comprare iPad Pro o aspettare?". Insomma, non sussiste più alcuna incertezza.

Apple sta per lanciare nuovi tablet professionali, e arriveranno entro pochissimi giorni o settimane. Qualcosa ci dice, entro la fine del mese. Scommettiamo?