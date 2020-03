MacBook: gli accessori da non perdere

Di Lucia Resta martedì 17 marzo 2020

Una serie di accessori MacBook da non perdere: dalle cover alle custodie, dalle cuffie ai supporti e gli adattatori. Ecco le caratteristiche e i prezzi.

Il MacBook è il nostro fedele compagno tanto nel lavoro, quanto nello svago e grazie a un'attenta scelta di accessori possiamo adattarlo al meglio alle nostre esigenze, ma anche alla nostra personalità. Ci sono infatti sia gadget utili, sia gadget "belli", che ci consentono cioè di modificare l'aspetto "estetico" del nostro laptop. Vediamo allora alcuni accessori per MacBook assolutamente da non perdere.

Cover per MacBook

Partiamo dalla cover. In tanti non ci pensano, ma anche il Macbook, proprio come un iPhone, può essere modificato nell'aspetto grazie alla cover. Nell'immagine qui sopra ne vedete un esempio, la KEEC custodia rigida con fantasia universo, ma in realtà ci sono infine fantasie e infiniti colori, per permettere a tutti di scegliere la cover che meglio si adatta alla propria personalità e rendere il MacBook una vera e propria estensione di noi stessi, che già solo a guardarlo esprime il nostro modo di vedere il mondo.

Custodia con manico per laptop

La cover protegge il MacBook dagli urti, ma quando si va in giro non basta, serve anche una custodia "morbida" come quella che abbiamo scelto di Hseok di questo bel blu, ma ci sono anche molti altri colori. Il prezzo Amazon è di 29,99 euro e le recensioni sono tutte molto buone. Questa custodia ha il manico e ci permette di portare il nostro laptop dove vogliamo, è realizzata in tessuto impermeabile e all'interno è foderata in tessuto felpato, mentre la cerniera è in metallo. Ha una grande tasca laterale in nylon e un ulteriore spazio per altri device più piccoli come mouse, iPad mini, smartphone o altri accessori.

Supporto per MacBook

Un altro accessorio che torna certamente sempre molto utile è il supporto che permette di tenere il MacBook più in alto, in modo da non dover piegare troppo la testa, soprattutto se lo si usa per guardare film e serie tv oppure per fare videocall e videoconferenze. Se invece lo si vuole usare anche per lavorare è consigliato usare anche una Apple Keyboard e un mouse.

Adattatore Multiporta da USB-C ad AV Digitale

Molto utile può rivelarsi l'adattatore multiporta da USB‑C ad AV digitale con cui puoi collegare il tuo Mac o iPad Pro con porta USB‑C a un monitor HDMI, e usare anche un dispositivo USB standard e un cavo di ricarica USB‑C. Con questo gadget è possibile duplicare tutto quello che vedi sullo schermo del MacBook su una TV o un monitor HDMI.

Cuffie

Infine un gadget certamente indispensabile sia per lavorare, sia per i momenti di svago tra musica, film, serie tv e videogiochi: sono le cuffie. Noi abbiamo scelto un modello bellissimo, le Beats by Dr. Dre Studio 3 Wirelss color grigio ombra con dettagli dorati. Le potete poi usare ovviamente anche per iPad e iPhone. Per invece preferisce gli auricolari ci sono gli AirPods, anche non originali.