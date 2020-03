Accessori Apple per iPad: 5 gadget da non perdere

Di Lucia Resta lunedì 16 marzo 2020

I migliori accessori Apple per iPad: 5 gadget utilissimi per sfruttare al massimo le potenzialità del tablet Apple.

L'iPad è un device che si può sfruttare in mille modi e con gli appositi gadget si rende utile in tante occasioni, soprattutto quando siamo fuori casa e non possiamo aprire e chiudere il laptop troppe volte, ma, allo stesso tempo, ci serve uno schermo un po' più grande di quello dell'iPhone.

Abbiamo già visto le migliori Smart Keyboard e cuffie e auricolari che sono sempre utili sia per il tablet sia per lo smartphone, adesso vediamo cos'altro ci può servire per rendere il nostro iPad ancora più funzionale ovunque ci troviamo e qualunque cosa vogliamo fare e vediamo anche come possiamo riceverli direttamente a casa scovandoli al miglior prezzo su Amazon.

Accessori per iPad: Smart Cover

Un accessorio certamente indispensabile per proteggere al meglio il display, soprattutto quando mettete l'iPad nello zaino o nella borsa, è la Smart Cover. Potete optare per una economica oppure per quella ufficiale di Apple, ce ne sono davvero di tutti i tipi. La Apple Smart Cover è proposta in tanti diversi colori, tutti molto belli. Guardate per esempio la Apple Smart Cover arancione papaya che abbiamo scelto per questa selezione. Ricordatevi che il prezzo della cover varia a seconda del modello di iPad per il quale la prendete. Le recensioni sono sempre eccellenti.

Apple Pencil per l'iPad

Se siete abituati a prendere appunti con carta e penna, allora non potete fare a meno della Apple Pencil, che consente di annotare, scrivere e disegnare con iPad con la massima semplicità e con estrema precisione.

Stand per iPad

Se vi capita spesso di usare l'iPad come se fosse un laptop, per scrivere con la Smart Keyboard o per guardare film e serie Tv, allora troverete utilissimo lo stand, ossia il supporto che fa stare l'iPad in piedi e leggermente sollevata proprio come il monitor di un iMac. Provate per esempio lo stand Lamicall universale, che si adatta a tutte le versioni di iPad e anche a tablet di altri brand al prezzo di soli 18,99 euro e disponibile con Prime, quindi con spedizione gratuita e veloce.

Accessori iPad: Supporto per auto

Se invece usate molto l'iPad in auto, soprattutto se siete soliti viaggiare con bambini a bordo, che dovete in qualche modo "intrattenere" per molte ore, il supporto per auto vi tornerà incredibilmente utile. Noi abbiamo scelto il supporto auto Eono Essential, che si adatta a tutti i dispositivi da 5 a 13 pollici, ha una rotazione a 360 gradi ed è dunque collocabile in qualsiasi auto, e si attacca al poggiatesta. Il prezzo è di 15,99 euro.

Lettore per fotocamere per iPad

Infine, un accessorio molto utile soprattutto per chi vuole scaricare le foto e i video su iPad: il lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD. Rapidamente è anche possibile caricare i file su iCloud per averli a disposizione su tutti i dispositivi con un solo click.