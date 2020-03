Apple Smart Keyboard: 3 tastiere da non perdere

Di Lucia Resta sabato 14 marzo 2020

Da usare con iPad e iPhone.

La Apple Smart Keyboard è un oggetto indispensabile per chi ha bisogno di avere una tastiera sempre a portata di mano da usare con l'iPad. Grazie a questo accessorio, di fatto, l'iPad si trasforma in un Netbook e consente di lavorare in qualsiasi luogo ci si trovi. È un oggetto estremamente pratico e leggero, perché è pesante appositamente per essere portato in giro e occupa il minor spazio possibile e, di fatto, aiuta anche a proteggere lo schermo dell'iPad, quindi funziona come una sorta di cover.

La Apple Smart Keyboard originale costa più di 170 euro, su Amazon la trovate qui a un prezzo più basso, che tuttavia varia a seconda del modello del device, che può essere da 10,5, da 11 o da 12.9 pollici. In ogni caso le recensioni sono nella stragrande maggioranza positive, tanto che la media è di 4,5 stelle su 5. Il suo principale pregio è proprio quello di permetterci di lavorare in mobilità con il nostro iPad, senza essere costretti a portarci in giro il laptop. Di fatto è proprio l'iPad che, grazie a questo accessorio, diventa un laptop.

Nella foto in apertura vedete la Apple Smart Keyboard originale, qui sopra, invece, trovate un modello un po' più economico, 115,99 euro e disponibile con Amazon Prime, della Logitech. È la Logitech Slam Combo Cover iPad con tastiera che, rispetto alla Apple Smart Keyboard originale ha il pregio di coprire e proteggere tutto il device, anche dietro. È però anche un po' più ingombrante e di fatto trasforma l'iPad in una sorta di libro, quindi più spesso rispetto a quanto fa la Apple Smart Keyboard originale. Qui sotto, invece, ecco un altro modello, diverso dai due precedenti perché è pieghevole e si connette via bluetooth. Il vantaggio della ESYNiC Tastiera Bluetooth è che non deve stare attaccata all'iPad e quindi può risultare più comoda da utilizzare, perché, per esempio, si può mettere l'iPad più in alto e piegare meno il collo. La connessione è invece un po' meno immediata. Il prezzo è di 29,99 euro ed è un prodotto che gode della spedizione rapida Prime, la media delle recensioni è di 4,5 stelle.